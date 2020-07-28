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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,69 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri
28.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:29

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,69 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,6926325112
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1855532
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,25220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4429281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,251171098
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5728271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,4216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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