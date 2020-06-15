BES fonu istatistikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,13 264 200 64 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 55 27 28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,31 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,50 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,08 118 82 36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,23 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,54 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA