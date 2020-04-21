BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
21.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|1,34
|265
|244
|21
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|1,90
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,88
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,60
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|2,49
|119
|118
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,60
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,89
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,09
|16
|16
|0
Kaynak: AA