BES fonu istatistikleri

06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Karma & Esnek" fonları oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,12 265 211 50 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,16 55 32 23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,21 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,27 29 26 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,50 119 111 5 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,39 28 25 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,99 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA