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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

18.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:38
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0026316795
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,0754747
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,00211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4029263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,061189028
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1028252
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1916214
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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