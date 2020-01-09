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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,28 263 203 58
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 54 46 8
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,07 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,29 29 24 5
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,17 118 95 21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,11 28 4 24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,23 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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