BES fonu istatistikleri

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:





Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,28 263 203 58 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 54 46 8 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,07 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,29 29 24 5 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,17 118 95 21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,11 28 4 24 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,23 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)