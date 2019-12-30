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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1726424420
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2057570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,08281414
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121171116
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1929290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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