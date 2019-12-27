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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:56
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,24 265 260 5
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 57 56 1
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,12 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,31 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,09 117 113 4
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,16 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,29 15 15 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 17 17 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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