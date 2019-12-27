BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,24
|265
|260
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,03
|57
|56
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,12
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,31
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,09
|117
|113
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,16
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,29
|15
|15
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|17
|17
|0
Kaynak: AA