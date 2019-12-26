BES fonu istatistikleri

26.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:54

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Karma&Esnek Fonlar" oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,07 265 208 56 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,10 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,03 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,13 28 24 4 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,28 117 108 9 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,04 29 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,64 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 17 17 0

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)