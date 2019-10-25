BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

25.10.2019 14:42
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,27 268 239 29
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,32 57 49 8
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,22 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,30 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,57 117 115 2
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,25 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,58 15 0 15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 20 20 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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