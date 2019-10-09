BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,07
|268
|90
|176
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,19
|57
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,12
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,68
|28
|2
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,32
|117
|16
|101
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,04
|29
|5
|23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,47
|15
|15
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|20
|20
|0