BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

04.10.2019 14:16
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.


BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,06 268 131 135
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 57 31 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,33 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,72 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,06 117 59 57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,16 29 5 23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,60 15 15 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 20 20 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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