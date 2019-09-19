BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
19.09.2019 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,05
|267
|208
|57
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,03
|55
|30
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,04
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,28
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,30
|117
|105
|11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,05
|29
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,69
|15
|1
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
Kaynak: AA