BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

15.08.2019 14:39
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,35 266 248 18
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,37 55 55 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,18 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,12 28 21 7
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,38 117 114 3
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,14 29 21 8
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,36 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,29 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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