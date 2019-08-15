BES fonu istatistikleri

15.08.2019 14:39

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,35 266 248 18 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,37 55 55 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,18 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,12 28 21 7 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,38 117 114 3 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,14 29 21 8 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,36 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,29 21 21 0

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)