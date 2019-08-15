BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
15.08.2019 14:39
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,35
|266
|248
|18
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,37
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,18
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,12
|28
|21
|7
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,38
|117
|114
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,14
|29
|21
|8
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,36
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,29
|21
|21
|0
Kaynak: AA