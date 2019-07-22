BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,35
|266
|228
|38
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,14
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,12
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,23
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,64
|116
|109
|7
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,22
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,14
|14
|13
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,17
|21
|21
|0
Kaynak: AA
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