BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,65 266 214 51 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,40 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,03 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,18 28 23 5 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,09 116 103 13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,03 29 21 7 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,68 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,10 21 21 0

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)