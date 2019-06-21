BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,65
|266
|214
|51
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,40
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,03
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,18
|28
|23
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|1,09
|116
|103
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,03
|29
|21
|7
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,68
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,10
|21
|21
|0
Kaynak: AA
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