BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,62
|265
|251
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,36
|56
|45
|11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,83
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|1,80
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,93
|116
|114
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,35
|28
|27
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,32
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|21
|21
|0
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri
15:34 ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın ülkeleri tercih etmeleri ya da kendi ülkelerinde daha fazla...
15:29 Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz...