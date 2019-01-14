Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,15 265 211 53 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,00 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,26 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,42 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,42 116 110 6 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,06 28 22 5 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,83 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 21 21 0

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)