Bes Fonu İstatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,19
|263
|111
|149
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,31
|57
|31
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,05
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,82
|28
|2
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,27
|123
|35
|86
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,56
|18
|7
|10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-2,72
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|21
|21
|0