Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,19 263 111 149
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,31 57 31 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,05 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,82 28 2 26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,27 123 35 86
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,56 18 7 10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,72 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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