Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Emeklilik Fonları (BES) 0,35 259 239 17 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,14 57 48 9 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,69 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,57 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,42 120 112 5 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,08 17 14 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,09 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)