Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,04 259 192 66
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 57 31 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,16 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,19 28 23 5
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 120 102 17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,15 17 14 3
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,77 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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