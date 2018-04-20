Bes Fonu İstatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,04
|259
|192
|66
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,11
|57
|31
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,16
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,19
|28
|23
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,30
|120
|102
|17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,15
|17
|14
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,77
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|21
|21
|0