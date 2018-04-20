Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,04 259 192 66 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,16 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,19 28 23 5 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 120 102 17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,15 17 14 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,77 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)