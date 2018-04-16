Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,09 259 210 48 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,10 57 32 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,11 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,54 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,14 120 115 4 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,04 17 14 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,89 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,11 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)