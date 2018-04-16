Bes Fonu İstatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,09
|259
|210
|48
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,10
|57
|32
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,11
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,54
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,14
|120
|115
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,04
|17
|14
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,89
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,11
|21
|21
|0