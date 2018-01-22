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Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,10 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,10 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,20 262 92 167
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,16 58 30 27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,46 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,20 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,15 122 37 83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,25 16 2 14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,11 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,10 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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