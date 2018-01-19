Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,11 262 137 123
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,21 58 8 50
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,08 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,11 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,02 122 71 49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,01 16 9 7
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,96 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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