Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:





Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,07 289 243 46 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,07 58 31 27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,40 2 1 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,00 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,16 120 117 4 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,14 32 30 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,44 13 0 13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 36 36 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)