Bes Fonu İstatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,07
|289
|243
|46
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,07
|58
|31
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,40
|2
|1
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|1,00
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,16
|120
|117
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,14
|32
|30
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,44
|13
|0
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|36
|36
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)