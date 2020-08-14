Beş dev lige 93 sponsordan 3,3 milyar euro KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın en önemli beş ligindeki sponsorluk gelirlerini inceledi. Şu anda beş büyük ligdeki takımların toplam 93 sponsoru bulunuyor.

Bu sponsorluklardan elde edilen toplam kazanç ise 3,3 milyar euro… Otomotiv sektöründen 10 şirket, yıllık 200 milyon euroluk sponsorluk harcamasıyla zirvede yer alıyor. Otomotiv sektörünü 192 milyon euro veren beş hava yolu şirketi takip ediyor.

Sponsorluk gelirleri futbol kulüpleri için ekonomik anlamda olmazsa olmaz… Tüm kulüpler, dev şirketlerle yaptığı ve yapacağı sponsorluk anlaşmalarıyla kasasını güçlendirmeyi hedefliyor. KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın en önemli beş ligindeki sponsorluk gelirlerini inceledi. Şu anda beş büyük ligdeki takımların toplam 93 sponsoru bulunuyor. Bu sponsorluklardan elde edilen toplam kazanç ise 3,3 milyar euro… Otomotiv sektöründen 10 şirket, yıllık 200 milyon euroluk sponsorluk harcamasıyla zirvede yer alıyor.

Emirates'tan üç kulübe 175 milyon euro

Otomotiv sektörünü 192 milyon euro veren beş hava yolu şirketi takip ediyor. Hava yolu şirketlerinden Emirates, Real Madrid, Lyon, Arsenal ve AC Milan'la yaptığı sponsorluk anlaşmaları kapmasında 154 milyon eurodan fazla bir ücret ödeyecek. Bu iki sektörü 132 milyon euroyla bankacılık takip ederken, 20 bahis şirketinin kulüplere olan sponsorluk desteği ise 91 milyon euro…

Covid-19 nedeniyle sponsorluklar tehlikede

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''COVID-19 pandemisinin etkilerini her sektörde hissettiğimiz gibi sponsorluk endüstrisinde de yakın gelecekte göreceğiz. Sponsorluk konusunda bugünün söz sahipleri olan otomotiv ve hava yolu şirketleri gelecekte bu yatırımlarını gözden geçirmek isteyecek. Özellikle pandemiden büyük yaralar alan hava yolu şirketleri ilerleyen günlerde yerini büyüyen şirket ve sektörler bırakacak gibi. Medya, telekomünikasyon, yaşam bilimleri ve gıda sektöründe gerçekleşen büyük yatırımlar bu sektördeki şirketlerin sponsorluklarını daha çok görmemizi sağlayabilir'' dedi.

Kaynak: Bültenler