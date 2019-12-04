BES, büyük gelişim ve büyümenin arifesinde
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 17 yılda olgunlaşarak tasarruf için cazibe merkezi haline geldiğini ve 2020'den itibaren büyük yatırımların da yeni adresi olacağını söyledi.
04.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:55
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 17 yılda olgunlaşarak tasarruf için cazibe merkezi haline geldiğini ve 2020'den itibaren büyük yatırımların da yeni adresi olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com