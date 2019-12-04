BES, büyük gelişim ve büyümenin arifesinde

04.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:55

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 17 yılda olgunlaşarak tasarruf için cazibe merkezi haline geldiğini ve 2020'den itibaren büyük yatırımların da yeni adresi olacağını söyledi.