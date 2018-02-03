Beş Bin Ünlü ile Aynı Karede

Sivas'ta danışmanlık ve gazetecilik yapan Ahmet Erçelik, yaklaşık 19 boyunca 5 bine yakın ünlü ile bir araya gelip röportaj yaptı ve fotoğraf çektirdi. Erçelik, yaptığı röportajları fotoğraflarla birlikte derleyip kitaplaştırmayı planlıyor.

Sivas'ta internet gazeteciliği ve danışmanlık yapan 44 yaşındaki Ahmet Erçelik, son 19 yıldır Sivas ve Türkiye'nin çeşitli illerinde ünlü kişilerle bir araya gelip röportaj yaparak fotoğraf çektirdi. Neredeyse tüm ünlüler ile fotoğrafı olan Erçelik, yakın zamanda fotoğrafları ve ünlülerle yaptığı röportajları bir kitapta toplayacak. Erçelik'in görüştüğü ünlüler arasında Türkan Şoray, Müslüm Gürses, Ediz Hun, Kayhan Yıldızoğlu gibi isimler de var.

BİRÇOĞU HAYATINI KAYBETTİ

Erçelik'in kitap hazırlıkları sürerken, röportaj yaptığı ve fotoğraf çektirdiği birçok ünlü hayatını kaybetti. Erçelik 19 yıl önce ünlüler ile bir araya gelmeye başladığında heyecanlandığını ancak zamanla ve sayının artmasıyla bu duruma alıştığını belirtti. Yaklaşık 5 bin ünlü ile fotoğrafının bulunduğunu ifade eden Erçelik, "Beş bin tane ünlü ile çekindiğim fotoğrafım var. 1999 yılından 2018 yılına kadar. Bu fotoğrafların içinde Türkan Şoray, Ediz Hun, Kayhan Yıldızoğlu ve Müslim Gürses var. Ünlüler gelince beni belediyeden arıyorlar ya da ünlülerin geldiğini organizatör arkadaşlardan öğreniyorum. 5 bin tane ünlü ile çekindiğim fotoğrafları ve yaptığım röportajları kitaplaştıracağım. Vali beye ben bu projemi sundum. Vali bey de bu projeme sıcak baktı. 'Bu ünlüleri kitaplaştırmak lazım' dedi. Matbaa ile anlaşacağız. Şuanda ünlülerin bir kısmı rahmetli oldu. Onları da anmaktan geçemiyorum. Ünlüler ile fotoğrafım olduğu için ilk başlarda çok duygulanıyordum. Şimdi artık alıştım" şeklinde konuştu.

(Onur Erden - Tolga Şardağ/İHA)