Beş Bin 555 Öğrenci Aynı Anda Kitap Okudu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 bin 555 öğrenci, aynı anda kitap okudu.

Tekkeköy Kaymakamlığı, Tekkeköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde ilçe meydanında her yıl düzenlenen "Tekkeköy Kitap Okuyor Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen programa bu yıl 5 bin 555 öğrenci katıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren etkinliğin sonunda Tekkeköy Belediyesi, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaymakam Günay Öztürk, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Togar ise okuma konusunda farkındalık oluşturmak için ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlar ile farklı aktiviteler yaptıklarını anlatarak, "Nüfusu 51 bin olan ilçede bir kültürü geliştirmek için ellerinde kitaplarla meydanı dolduran, şenlendiren 5 bin 555 çocuğumuzu tebrik ediyorum." dedi.