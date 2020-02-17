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Bertrand Traore'nin Strasbourg'a Attığı Gol

Fransa Ligue 1 25. hafta karşılaşmasında Olympique Lyonnais, Stade des Lumières'de Strasbourg'u ağırladı. 1-1 sonuçlanan maçta Bukina Faso'lu Bertrand Traore'nin 21. dakikada attığı golu sizler için hazırladık.

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20

Ligue 1 25. hafta karşılaşmasında Olympique Lyonnais, Stade des Lumières'de Strasbourg'u ağırladı. 1-1 sonuçlanan maçta Bukina Faso'lu Bertrand Traore'nin 21. dakikada attığı golu sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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