Bertrand Traore'nin Strasbourg'a Attığı Gol
Fransa Ligue 1 25. hafta karşılaşmasında Olympique Lyonnais, Stade des Lumières'de Strasbourg'u ağırladı. 1-1 sonuçlanan maçta Bukina Faso'lu Bertrand Traore'nin 21. dakikada attığı golu sizler için hazırladık.
17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20
Fransa Ligue 1 25. hafta karşılaşmasında Olympique Lyonnais, Stade des Lumières'de Strasbourg'u ağırladı. 1-1 sonuçlanan maçta Bukina Faso'lu Bertrand Traore'nin 21. dakikada attığı golu sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
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