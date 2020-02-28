Bertrand Traoré'den Muhteşem Bitiriş

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2016-17 UEFA Avrupa Ligi'nde, Fransız takımı Olimpik Lyon ile karşılaşan Ajax'ın Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traoré bitiriciliğini konuşturup golünü böyle attı. Ajax ise mücadeleyi 4-1 kazandı.