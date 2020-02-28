FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Spor » Bertrand Traoré'den Muhteşem Bitiriş - Spor

Bertrand Traoré'den Muhteşem Bitiriş

2016-17 Uefa Avrupa Ligi'nde, Fransız takımı Olimpik Lyon ile karşılaşan Ajax'ın Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traoré bitiriciliğini konuşturup golünü böyle attı. Ajax ise mücadeleyi 4-1 kazandı.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2016-17 UEFA Ligi'nde, Fransız takımı Olimpik ile karşılaşan 'ın Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traoré bitiriciliğini konuşturup golünü böyle attı. Ajax ise mücadeleyi 4-1 kazandı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler