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Bertolacci'nin forma numarası belli oldu

Bertolacci'nin forma numarası belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andrea Bertolacci, 91 numaralı formayı giyecek.

Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andrea Bertolacci, 91 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andrea Bertolacci'nin forma numarası da belli oldu. İtalyan oyuncunun Kayserispor'da 91 numaralı formayı giyecek. Yukatel Kayserispor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı store de satışa çıktı ve taraftarının kısa sürede yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ

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