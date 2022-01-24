Bertolacci ilk kez forma giydi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bertolacci ilk kez forma giydi

Bertolacci ilk kez forma giydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un yeni transferlerinden Andre Bertolacci ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.

Yukatel Kayserispor'un yeni transferlerinden Andre Bertolacci ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.

Süper Lig takımlarından Karagümrük'ten devre arasında transfer edilen Andre Bertolacci ilk kez Kayserispor forması giydi. Ligin 23.haftasında İstanbul'da oynanan Kasımpaşa maçı kadrosunda yeralan İtalyan futbolcu, maçın 56.dakikasında Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu.

Yaklaşık 40 dakika oyun alanında kalan 32 yaşındaki Bertolacci, kaleye attığı ilk şutunda direği geçemezken bir pozisyonda da hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gördü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karagümrük, oyunlar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title