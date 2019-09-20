Berteks Teknik Tekstil İle Teknofestte yerini aldı

20.09.2019 16:03

Ev tekstilinden gelen tecrübelerini, son üç yıldır ARGE merkezi ile teknik tekstile yönlendiren Berteks, geliştirdikleri teknik tekstilleri TEKNOFEST'te sunarak, bir kez daha sektörün yenilikçi ve öncü firmaları arasında yerini aldı.

Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan yeni kumaş teknolojilerini değerlendirdi:

Berteks olarak geliştirdiğimiz teknik ürünler arasında, özellikle savunma sanayiinde kullanılabilecek; mineral/taş içerikli özel alev almaz kumaşlar, alev kalkanlayan kumaşlar, elektromanyetik kalkanlama kumaşları ve termal kumaşlar bulunuyor. Aynı şekilde demiryolu, uçak, gemi gibi ağır şartlarda kullanılabilecek ve ağır testlere tabi tutulan taşıt tekstilleri de sektörde dikkat çeken uygulama alanlarına sahip teknik tekstil ürünlerimiz oldu. Bunların yanısıra yine ARGE merkezimizde geliştirilen teknolojiler sayesinde, hastaneler için özel koleksiyonlar da üreterek sağlık sektöründe çağın gerekliliklerine uygun ürünler çıkardık.

Teknik kumaşlarımızı, kuruluşumuzdan bu yana geliştirdiğimiz ev tekstiliyle de birleştirerek, yaşam alanlarında da hayatı kolaylaştıracak akustik özellikli kumaşlar, paneller, stor perdeler ve kaplamalar üreterek teknoloji ve ev tekstilini birleştirdik.

Berteks olarak sürdürülebilir dünya düzenini korumak ve karbon ayak izini azaltabilmek adına, ürettiğimiz kumaşları çevresel açılardan da değerlendirerek çevreci ve recycled ürünlere hem teknik tekstilde hem de ev tekstilinde öncelik verdik. Bu anlamda sektörün bu çok önemli iki alanında çağın gerekliliklerini yerine getirmiş ve Endüstri 4.0'da yerimizi almış olmaktan gurur duyuyoruz.

Kaynak: Bültenler