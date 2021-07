Bersu Ekinci ile A'dan Z'ye Bütünsel Beslenme Rehberi

Bersu Ekinci'nin kaleme aldığı Herkes İçin Bütünsel Beslenme Rehberi, sağlıklı kilo verme ve sonrasında da bunu koruma konusunda bir yol gösterici.

Manchester Metropolitan Üniversitesi Medya ve Kurumsal İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Uzun süre medya ve reklam sektöründe çalıştıktan sonra, yüksek lisansımı ilgi alanım olan "Beslenme Bilimi" üzerine yapmaya karar verdi.

New York'ta alanında tek olan The Institute for Integrative Nutrition'da (IIN) Bütünsel Beslenme eğitimi aldı. Bu okul, farklı diyet teorilerini (geleneksel reçetelerden modern, güncel diyetlere kadar uzanan bir yelpaze söz konusu) pratikle birleştiren önemli eğitim kurumlarından biri. Amerikan Tarım Bakanlığı'nın Gıda Piramidi'nden glisemik indekse, oradan çiğ gıdaların kullanımına uzanan bir programdan geçti. Eğitimim sırasında onlarca farklı diyeti inceleyip bunların sağlığa, hayata ve insanlara yansımalarına dair bilgi birikimine ulaştı. Pratik hayat tecrübelerini gözlemledi. Bütünsel beslenme ve spor alanında dünyanın en birikimli eğitmen ve uzmanlarıyla çalışma fırsatı buldu.

New York'tan sonraki durağı, Londra'daki The Health Sciences Academy oldu. Bu köklü kurumdan detoks uzmanlığı diploması aldı. Bu eğitimde, kişinin değerlendirilmesinden detoksa vereceği reaksiyonu ölçmeye, oradan da kişiye özel bir detoks programı oluşturmaya uzanan sürece ilişkin bilgilerle donandı.

Aynı zamanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu onaylı 2. Kademe Wellness Antrenörlük ve 1. Kademe Yoga Eğitmenliği sertifikalarına sahibi Bersu Ekinci. Bu birikimlerine Yeditepe Üniversitesi onaylı Profesyonel Yaşam Koçluğu ve NLP Practitioner sertifikalarını da ekledi. Ayrıca MEB onaylı Sağlıklı Yaşam Eğitmeni. Bütün bunlara bir süre önce İstanbul Aydın Üniversitesi onaylı Aromaterapi Eğitimi'ni de ekledi.

