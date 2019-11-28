Berrin Keklikler "havaya" ile müzik listelerinde!

28.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:47

Ertem Şener Production tarafından düzenlenen lansman birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.

Geceye katılan isimler arasında Tugay Kerimoğlu, Ertem Şener, Oğuzhan Türk, Eliz Sakuçoğlu, Eda Erol, Ertuğrul Postoğlu,Yusuf Karakaya, Adem Kılıçcı ve Ezgi Avcı vardı.

Küçük yaşlarından beri dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seven Berrin Keklikler, Havaya ile sektöre iddialı bir giriş yapmaya hazır! Berrin Keklikler, şarkısı kadar dansları ve zengin görselliği ile klibinden çok bahsettirecek.

Kaynak: Bültenler