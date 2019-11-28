Berrin Keklikler "havaya" ile müzik listelerinde!
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Berrin Keklikler "havaya" ile müzik listelerinde!

Berrin Keklikler'in yeni şarkısı "Havaya"nın lansmanı 27 Kasım Çarşamba Kun Tarabya'da gerçekleşti.

28.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:47
Berrin Keklikler

Production tarafından düzenlenen lansman birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.

Geceye katılan isimler arasında , Ertem Şener, Oğuzhan Türk, Eliz Sakuçoğlu, Eda Erol, Ertuğrul Postoğlu,Yusuf Karakaya, Adem Kılıçcı ve Ezgi Avcı vardı.

Küçük yaşlarından beri dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seven , Havaya ile sektöre iddialı bir giriş yapmaya hazır! Berrin Keklikler, şarkısı kadar dansları ve zengin görselliği ile klibinden çok bahsettirecek.

Kaynak: Bültenler
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