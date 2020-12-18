Berrak Tüzünataç o fotoğrafların devamı gelecek
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Berrak Tüzünataç o fotoğrafların devamı gelecek

18.12.2020 08:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:44
Berrak Tüzünataç o fotoğrafların devamı gelecek

Oyuncu, fotoğraflarla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Farkındalık yaratmak için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik.

Oyuncu, fotoğraflarla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Farkındalık yaratmak için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik. İlk başlarda kötü tepkiler gelebilir diye düşünüyorduk ama genel olarak güzel tepkiler aldık. Devamı gelebilir. İnsanlarımız bilinçlendi artık."

Kaynak: Hürriyet

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