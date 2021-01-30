Berrak Tüzünataç galoşları unuttu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Berrak Tüzünataç galoşları unuttu!

30.01.2021 08:32 | Son Güncelleme: 30.01.2021 08:35
Berrak Tüzünataç galoşları unuttu!

Kaşlarını yaptıran oyuncu, 1 saat süren işlemin ardından güzellik merkezinden ayrılacakken kapıda muhabirlerin olduğunu öğrendi.

Kaşlarını yaptıran oyuncu, 1 saat süren işlemin ardından güzellik merkezinden ayrılacakken kapıda muhabirlerin olduğunu öğrendi. Görüntü vermek istemeyen Tüzünataç, bir süre arka bahçede oturup kahve içti. Sonra da çareyi maske, şapka ve kapüşonunu üst üste takarak yüzünü gizlemekte buldu. İçeriden hızlı adımlarla çıkıp aracına binen Tüzünataç, giydiği galoşları da ayağında unuttu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Guy Ritchie Hanife Gürdal
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Mesut Özil Caner Erkin
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berrak Tüzünataç galoşları unuttu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 08:35:46. #1.15#
title