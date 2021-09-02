Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde

Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl kurulan ve ilk yılında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Bu yıl kurulan ve ilk yılında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Liginde şampiyonluk hedefleyen Elazığ Basketbol Kulübü, Zeynep Zilan Şahin, Melis Sağdıç, Ebru Ağar transferlerinin ardından Berra Gülen'i de renklerine bağladı. Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı kulüpte U15, U16, U17 kategorisinde, Basketbol Gençler Liginde üst üste üç yıl şampiyonluk yaşayan genç basketbolcu yeni sezonda Elazığ Basketbol Kulübünde forma giyecek.

18 yaşında, 1.80 boyundaki Berra Gülen, üç numara pozisyonunda forvet oynuyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Burak Elmas Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:52:41. #1.14#

title