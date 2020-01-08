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Bernardo Silva'nın Manchester United'a Harika Golü

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Manchester United ile karşılaşan Manchester City'nin rakibini 3-1 devirdiği ilk maçta gol perdesini Bernardo Silva bu harika golle açtı.

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde ezeli rakibi ile karşılaşan 'nin rakibini 3-1 devirdiği ilk maçta gol perdesini Bernardo Silva bu harika golle açtı.

Kaynak: Dugout

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