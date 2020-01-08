Bernardo Silva'nın Mahrez'e Nefis Asisti

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi City ve United eşleşti. Old Trafford'da oynanan ilk maçta City 1-0 öndeyken gelişen kontraatakta Bernardo Silva defansın arkasına harika bir pas attı ve Riyad Mahrez'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Cezayirli oyuncu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.