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Bernardo Silva'nın Mahrez'e Nefis Asisti

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi City ve United eşleşti. Old Trafford'da oynanan ilk maçta City 1-0 öndeyken gelişen kontraatakta Bernardo Silva defansın arkasına harika bir pas attı ve Riyad Mahrez'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Cezayirli oyuncu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde iki ekibi City ve United eşleşti. Old Trafford'da oynanan ilk maçta City 1-0 öndeyken gelişen kontraatakta Bernardo Silva defansın arkasına harika bir pas attı ve Riyad Mahrez'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Cezayirli oyuncu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Kaynak: Dugout

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