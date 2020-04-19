Bernard Mensah: Takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evde kaldığını belirterek, "Ligin 2'nci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evde kaldığını belirterek, "Ligin 2'nci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık" dedi.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. 55 dakika süren yayının başında Mensah, koronavirüs salgını nedeniyle müsabakaların oynanmadığı dönemde evde ailesi ile zaman geçirdiğini söyledi. Bireysel antrenmanlar yaparak formda kalmaya çalıştığını söyleyen Bernard Mensah, "Öncelikle sezonun ilk yarısında kötüydük. Ligin ilk yarısında takım olamamıştık. Berna Gözbaşı'nın kulüp başkanlığına gelmesiyle bazı şeylerin değişmesiyle birlikte yeni hoca ve transferlerle takım olmayı hatırladık. Ligin 2'nci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık. Karantina süreci bittikten sonra bu performansı devam ettireceğiz" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTERİM"Kayserispor'da devam edip etmek istemediği hakkında gelen soru üzerine Ganalı futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak güzel, takımı ve şehri seviyorum. Fakat benimde hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam çok memnun olacağım" yanıtını verdi. Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale hakkında gelen soru üzerine ise Mensah, "Konyaspor maçında 2-0 geriye düşmüştük. Kapalıkale asla susmadı, bize destek verdi. Kapalıkale taraftar grubu her maçta orada olduklarını hissettiriyorlar. Bizi her şartta desteklemeleri bizim için çok önemli. Futbolcular ve hocalar gider, herkes gider, onlar orada olur" diye ifade etti.

Ganalı futbolcu sözlerini Türkçe olarak "Evde kal Kayseri" diyerek sonlandırdı.

Kaynak: DHA