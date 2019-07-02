Bernard Mensah sezonu açtı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, tek başına çalışmalara başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, tek başına çalışmalara başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile 3 yıllık anlaşan Bernard Mensah sezonu erken açtı. Ganalı Bernard Mensah, yeni sezon öncesi Kayseri'ye gelerek Kadir Has Tesislerinde tek başına çalışmalara başladı.
Mensah "Kayserispor'da olmaktan mutluyum. Yeni sezona hazır girmek için çok çalışmalıyım" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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