Bernard Mensah kimdir? Bernard Mensah kaç yaşında?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde Bernard Mensah ile ilgili sözleşme imzaladığına dair iddialar vardı. Bu haberlerin üzerinde Bernard Mensah, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Gündeme gelen bu konu ile birlikte Bernard Mensah hakkında internette sorgulama artmaya başladı. Haberimizde Bernard Mensah kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor gibi soruların cevaplarını ve futbolcunun kariyerini hazırladık.

BERNARD MENSAH KİMDİR?

Bernard Mensah, 17 Ekim 1994 tarihinde Accra'da doğdu. Ganalı futbolcu, Futbol kariyerine ilk olarak 2010 yılında Feyenoord Ghana takımında başladı ve 2 sezon boyunca burada forma giydi. 2012 yılında ise Vitoria Guimaraes takımının alt yapısına geçiş yaptı. Sadece bir sezon alt yapı kademesinde oynadıktan sonra 2013-2014 sezonunda B takıma yükseltildi. 2013-2014 sezonu içerisinde B takımı ile 26 maça çıkıp 9 gol atan Mensah, gösterdiği performans ile teknik ekibin dikkatini çekti ve A takıma yükseltildi. A takımla beraber maçlara çıktığı ilk sezonda 30 kez sahada forma şansı yakaladı ve 5 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

Takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Mensah, 2015-2016 sezonu öncesinde birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Kendisi ile ilgilenen Atletico Madrid'e 10 Milyon Euro'ya transfer olarak kariyerinin zirvesini gördü. Transfer işlemi gerçekleştikten sonra kendisini geliştirmesi amacıyla La Liga'nın bir başka ekibi Getafe'ye kiralık olarak gönderildi. 2015-2016 sezonunu Getafe forması altında geçirdi.

2017-2018 sezonunda Mensah, Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu. Sonraki sezon ise bu sefer futbolcu, Kayserispor tarafından bir yıllığına kiralandı. Sar kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu için 3,6 milyon Euro bonservis ücreti ile Mensah'ı kadrosuna kattı.

1994 doğumlu Bernard Mensah, milli formayı kariyerinde ilk olarak 2015 yılında Gana Milli Takımı'nda giydi ve bu onun kariyerinde bir ilk olarak tarihe geçti. 2015 yılı içerisinde ilk maçını Togo'ya karşı oynadı ve ilk golünü de Togo'ya karşı attı.