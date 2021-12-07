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Bernard Mensah Kayseri'ye geldi

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Bernard Mensah Kayseri'ye geldi

Yukatel Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, ameliyat sonrası Kayseri'ye geldi.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, ameliyat sonrası Kayseri'ye geldi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da yaşadığı sakatlık sonrası geçtiğimiz günlerde İspanya'da başarılı bir ameliyat olan Bernard Mensah'ın tedavisine başlandı. Hafta sonu oynanan Antalyaspor maçını heyecanla takip eden Mensah, alınan galibiyet sonrası takım arkadaşlarını tebrik etti.

Fizyoterapist eşliğinde tedavisine başlanan Bernard Mensah'ın moralinin yüksek olduğu gözlendi. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile bir araya gelen Ganalı orta saha oyuncusunun ligin ikinci yarısının son 3-4 maçına yetişmesi bekleniyor. - KAYSERİ

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