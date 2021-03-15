Bernard Mensah'ın acı günü
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Bernard Mensah'ın acı günü

15.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:32
Bernard Mensah'ın acı günü

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti.

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Mensah, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın Sergen Yalçın'dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah'ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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