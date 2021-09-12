Bernard Mensah ilk golünü attı
Yukatel Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Yukatel Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 4.haftasında sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların 2-0 kazandığı Kasımpaşa maçında gol perdesini takım kaptanı Bernard Mensah açtı. Karşılaşmanın 34. dakikasında şık bir gole imza atan Bernard Mensah gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Kasımpaşa maçında 66 dakika sahada kalan Bernard Mensah yerini Carlos Mane'ye bıraktı. - KAYSERİ
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