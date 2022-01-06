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Bernard Mensah çalışmalarını sürdürüyor

Bernard Mensah çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, salonda antrenmanlarını sürdürüyor.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, salonda antrenmanlarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Bernard Mensah, bir an önce sakatlığından kurtulup futbola dönebilmek için çalışıyor. Yurt dışında ameliyat olduktan sonra Kayseri'ye gelen ve tedavisi sürdürülen Bernard Mensah, salonda çalışıyor.

Kendisi için hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mensah'ın ligin ikinci yarısının sonlarına doğru forma giyebilecek düzeye geleceği tahmin ediliyor. - KAYSERİ

Bernard Mensah çalışmalarını sürdürüyor

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