Günel Zeynelova'nın ahı yerde kalmıyor!
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Günel Zeynelova'nın ahı yerde kalmıyor!

Günel Zeynelova'nın ahı yerde kalmıyor!
Bültenler - Haberler | Magazin

Şarkıcı Berna Tan, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Her zaman kadının gücünü savunan Tan, yeniden gündeme gelen Günel Zeynelova'nın ihanete uğraması hakkında konuştu.

berna Tan, "Her zaman kadının gücüne inanırım. Günel'i çok seviyorum ve her zaman duruşunu takdir ediyorum. Yıllar önce çok ağır şeyler yaşadı ve üstesinden geldi. Kadın kadının düşmanı olmamalı ama öyle şeyler görüyoruz ki kimseye güvenimiz kalmadı. Yıllardır derim, 'Günel'in ahı yerde kalmayacak' ve kalmıyorda... Yaşattığını yaşarsın derler. Gördük yaşatan yaşattığını yaşadı..." dedi.

Muhabirlerin "siz hiç aldatıldınız mı" sorusuna ise Tan, "ben hiç yaşamadım çok şükür, umarım da yaşamam ama çok yakın arkadaşlarımın aldatılışlarına tanık oldum ve inanın çok hassasım bu konuda. Bak şu an bile sinirlerim bozuldu. Bir keresinde aldatılan arkadaşımın sevgilisinin yüzüne tükürmüştüm" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Günel Zeynelova'nın ahı yerde kalmıyor! - Haberler Magazin
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