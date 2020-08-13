Berna'nın yürüyebilmesi için ihtiyaç duyulan 150 bin TL toplandı
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Berna'nın yürüyebilmesi için ihtiyaç duyulan 150 bin TL toplandı

BURSA'da doğuştan yürüme engelli, epilepsi ve serebral palsi hastası Berna Kara'nın (15) yürüyebilmesi için olacağı ameliyatın 150 bin TL'lik ücreti, hayırseverlerin desteğiyle toplandı.

Berna'nın yürüyebilmesi için ihtiyaç duyulan 150 bin TL toplandı
13.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:21

BURSA'da doğuştan yürüme engelli, epilepsi ve serebral palsi hastası Berna Kara'nın (15) yürüyebilmesi için olacağı ameliyatın 150 bin TL'lik ücreti, hayırseverlerin desteğiyle toplandı. Berna, ameliyatın ardından yüzde 80 oranında yürüme yetisi kazanabilecek.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan İlkay (38) ve Melek (38) Kara çiftinin kızı epilepsi ve serebral palsi hastası Berna Kara, yürüme engelli dünyaya geldi. Araştırma yapan aile, kızları Berna'nın İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat olması durumunda yüzde 80 yürüme yetisini kazanacağını öğrendi. 150 bin TL olan ameliyat ücretini karşılayamayan Kara ailesi, paranın toplanması için İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği'nden yardım istedi. Kaymakamlıktan alınan yardım kampanyası izninin ardından Berna'nın ameliyat ücretinin toplanması için banka hesabı açıldı. 5 Ağustos'ta başlatılan kampanyada, 1 hafta içerisinde 30 bin TL toplandı. Kalan 120 bin TL'yi ise İnegöllü bir hayırsever üstlendi. Yakın süreçte ameliyat olacak Berna'nın, ameliyatın ardından yüzde 80 oranında yürüme yetisini kazanması öngörülüyor.

'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'Berna'nın babası İlkay Kara, "Kızımın ameliyat için bir kampanya düzenledik. 150 bin TL'lik bir ihtiyacımız vardı. Kaymakamımız bize kampanyada destek verdi. Kampanyayı başlatalı bir hafta oldu. Şu ana kadar 30 bin lira para birikti. İnegöllü bir iş insanı da dün akşam beni arayarak geri kalan 120 bin liralık masrafı karşılayacağını ve kampanyayı kapatabileceğimizi söyledi. Dernek yönetimiyle konuyu görüştüm ve kampanyayı kapatma kararı aldılar. Kampanyamıza destek veren iş insanlarına, kaymakamımıza, milletvekilimize, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.'HER ZAMAN ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci ise, "Dernek olarak 17 yıldan beri özel kardeşlerimize, çocuklarımıza büyük hizmetler yapmaktayız. Bugüne kadar 5 bine yakın tekerlekli sandalye dağıttık. Berna kardeşimizin ameliyat konusunu ailesi bizlere açtığında kaymakamımıza konuyu ilettik. Bize para toplama yetkisi verdiler. 5 Ağustos'ta biz Vakıflar Bankası'ndan hesap açtık. İnegöl basınımız aracılığıyla hayırseverlerimize çağrıda bulunduk v e hayırseverlerin destekleriyle hesaba 30 bin TL toplandı. 4 ameliyat geçirecek olan kızımız için 150 bin TL'ye ihtiyacımız vardı. İnegöllü bir iş insanımız aileyi arayıp 120 bin TL'yi karşılayacağını söyledi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler dernek olarak her zaman bu özel çocuklarımızın yanındayız. İnşallah Berna kardeşimizin de yürüdüğünü hep birlikte görürüz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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